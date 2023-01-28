Захарова оценила заявление Нуланд о "Северном потоке - 2"

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о "Северном потоке - 2" говорят об одобрении Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры, а также о мотиве Штатов подорвать мировую энергобезопасность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что "администрация [США] очень довольна", зная, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать.

"Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией [президента США Джо] Байдена теракт по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности", - говорится в публикации в ее Telegram-канале, размещенной в субботу.