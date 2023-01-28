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36 минут назад

Захарова прокомментировала заявление Нуланд о "Северном потоке - 2"

ТАСС

Слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о "Северном потоке - 2" говорят об одобрении Вашингтона теракта на объекте гражданской инфраструктуры, а также о мотиве Штатов подорвать мировую энергобезопасность, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова оценила заявление Нуланд о "Северном потоке - 2"
Фото: ТАССТАСС

В четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что "администрация [США] очень довольна", зная, что газопровод "Северный поток - 2" не будет работать.

Нуланд признала, что диверсия на "Северных потоках" обрадовала США

"Заявления Нуланд являются доказательством одобрения администрацией [президента США Джо] Байдена теракт по уничтожению гражданской инфраструктуры, а также свидетельством наличия у Вашингтона мотива для подрыва мировой энергетической безопасности", - говорится в публикации в ее Telegram-канале, размещенной в субботу.

27 сентября компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Шведская прокуратура 18 ноября заявила, что взрывы на газопроводах являются диверсией. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

Политика,Виктория Нуланд,Мария Захарова,МИД России,Генпрокуратура РФ,
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