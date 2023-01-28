Депутат Госдумы призвал увеличить «болезненность» ударов России

Депутат Государственной думы Олег Морозов в субботу, 28 января заявил, что болезненность ударов России должна быть увеличена. Подобным образом он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины больницы в поселке городского типа Новоайдар Луганской народной республики.

Фото: ТАСС ТАСС

— Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена, — подчеркнул политик.

Помимо этого, Морозов отметил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы», в том числе украинского правительства, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Новоайдар украинскими подразделениями был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек и еще 24 были ранены.