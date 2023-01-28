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28 января

Депутат Госдумы призвал увеличить «болезненность» ударов России

Вечерняя Москваиещё 4

Депутат Государственной думы Олег Морозов в субботу, 28 января заявил, что болезненность ударов России должна быть увеличена. Подобным образом он прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины больницы в поселке городского типа Новоайдар Луганской народной республики.

Депутат Госдумы призвал увеличить «болезненность» ударов России
Фото: ТАССТАСС

— Ответ один, и его разделяют все мои соотечественники! Болезненность наших ударов должна быть кратно увеличена, — подчеркнул политик.

Помимо этого, Морозов отметил, что «уничтожение лиц, отдающих нацистам преступные приказы», в том числе украинского правительства, должно стать «важным делом наших спецслужб и наших высокоточных ударов», передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в населенном пункте Новоайдар украинскими подразделениями был нанесен намеренный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS по зданию районной больницы. В результате погибли 14 человек и еще 24 были ранены.

Комментируя эту трагедию, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что руководство Соединенных Штатов напрямую причастно к удару.

Политика,Дмитрий Полянский,Олег Морозов,Правительство Украины,Госдума,ООН,
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