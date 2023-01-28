Медведев: третья мировая, если она будет, начнется не на танках или истребителях

"Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно - все в труху", - написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.