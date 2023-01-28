Медведев: третья мировая, если она будет, начнется не на танках или истребителях

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал попытки на Западе объяснить поставки вооружений Киеву якобы предотвращением мировой войны.
"Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно - все в труху", - написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.
Таким образом он прокомментировал, в частности, слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который ранее заявил, третья мировая война началась бы в случае появления российских танков в Киеве и "на границах Европы" и что направляемое Украине оружие предназначено остановить эскалацию. В этот же ряд Медведев поставил и призывы из Великобритании предоставить Киеву все вооружение, которым располагает НАТО.