В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
23 минуты назад

Медведев: третья мировая, если она будет, начнется не на танках или истребителях

ТАССиещё 2

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал попытки на Западе объяснить поставки вооружений Киеву якобы предотвращением мировой войны.

Медведев: третья мировая, если она будет, начнется не на танках или истребителях
Фото: ТАССТАСС

"Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнется, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно - все в труху", - написал Медведев в субботу в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал, в частности, слова министра обороны Италии Гуидо Крозетто, который ранее заявил, третья мировая война началась бы в случае появления российских танков в Киеве и "на границах Европы" и что направляемое Украине оружие предназначено остановить эскалацию. В этот же ряд Медведев поставил и призывы из Великобритании предоставить Киеву все вооружение, которым располагает НАТО.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители