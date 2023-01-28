В России заявили о готовности к массированным кибератакам

Россия готова отразить массированные кибератаки Киева и Запада. Системы защиты «постоянно совершенствуются». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

Дипломат отметил, что с украинской территории против России постоянно осуществляется вредоносная компьютерная деятельность. Но ее эффективность «явно не оправдывает ожидания западных кураторов».

«Мы были готовы к массированным атакам», - сказал Сыромолотов.

По его словам, на государственном уровне предпринимается комплекс соответствующих административно-технических мер, системы защиты постоянно совершенствуются.

Сыромолотов напомнил, что на днях Киев присоединился к натовскому «центру киберзащиты» в Таллине.