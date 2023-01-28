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37 минут назад

В России заявили о готовности к массированным кибератакам

Майк Габриелян

Россия готова отразить массированные кибератаки Киева и Запада. Системы защиты «постоянно совершенствуются». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.

В России заявили о готовности к массированным кибератакам
Фото: ТАССТАСС

Дипломат отметил, что с украинской территории против России постоянно осуществляется вредоносная компьютерная деятельность. Но ее эффективность «явно не оправдывает ожидания западных кураторов».

«Мы были готовы к массированным атакам», - сказал Сыромолотов.

По его словам, на государственном уровне предпринимается комплекс соответствующих административно-технических мер, системы защиты постоянно совершенствуются.

Сыромолотов напомнил, что на днях Киев присоединился к натовскому «центру киберзащиты» в Таллине.

Ранее журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс заявила, что если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, то Киев потеряет последние выгодные позиции на поле боя.

Политика,Дебора Хейнс,Олег Сыромолотов,МИД России,
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