Россия готова отразить массированные кибератаки Киева и Запада. Системы защиты «постоянно совершенствуются». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, сообщает ТАСС.
Дипломат отметил, что с украинской территории против России постоянно осуществляется вредоносная компьютерная деятельность. Но ее эффективность «явно не оправдывает ожидания западных кураторов».
«Мы были готовы к массированным атакам», - сказал Сыромолотов.
По его словам, на государственном уровне предпринимается комплекс соответствующих административно-технических мер, системы защиты постоянно совершенствуются.
Сыромолотов напомнил, что на днях Киев присоединился к натовскому «центру киберзащиты» в Таллине.
Ранее журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс заявила, что если Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, то Киев потеряет последние выгодные позиции на поле боя.