В Британии назвали роковую ошибку Зеленского в переговорах с Путиным

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12 минут назад

Sky News: если Зеленский не пойдет на переговоры с РФ, то потеряет последние выгодные позиции

Ura.Ruиещё 1

В ходе конфликта с Россией Украина на некоторых территориях сохраняет выгодные позиции, но если президент страны Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с российским главой Владимиром Путиным, то Киев рискует окончательно потерять свои преимущества. Так считает британский журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах безопасности и обороны.

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Фото: ТАССТАСС

«Было бы полезно, если бы украинцы сняли [свои условия по переговорам с РФ], чтобы сделать диалог более вероятным, пока Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления. <…> Дипломаты обеспокоены, что чем дольше затянется конфликт, тем выше риск того, что Украина окончательно потеряет свои позиции», — уточняет Дебора Хейнс на телеканале Sky News.

Она подчеркивает, что велика вероятность окончательного смещения баланса сил в сторону России. И это несмотря на активную поддержку Запада.

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Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Страны также предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к нужным результатам.

В настоящий момент Зеленский заявил, что не заинтересован в переговорах с Россией. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет разрешить конфликт. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин давно не рассматривает Владимира Зеленского как возможного оппонента, сообщает Nation News.

Несмотря на трудности во взаимопонимании между странами, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец договорились о взаимодействии по ряду вопросов, сообщает РАПСИ.

Политика,Дебора Хейнс,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Татьяна Москалькова,Владимир Путин,МИД России,
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