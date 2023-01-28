В Британии назвали роковую ошибку Зеленского в переговорах с Путиным

В ходе конфликта с Россией Украина на некоторых территориях сохраняет выгодные позиции, но если президент страны Владимир Зеленский не пойдет на переговоры с российским главой Владимиром Путиным, то Киев рискует окончательно потерять свои преимущества. Так считает британский журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс, специализирующаяся на вопросах безопасности и обороны.

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«Было бы полезно, если бы украинцы сняли [свои условия по переговорам с РФ], чтобы сделать диалог более вероятным, пока Киев находится в относительной силе, начав успешные контрнаступления. <…> Дипломаты обеспокоены, что чем дольше затянется конфликт, тем выше риск того, что Украина окончательно потеряет свои позиции», — уточняет Дебора Хейнс на телеканале Sky News.

Она подчеркивает, что велика вероятность окончательного смещения баланса сил в сторону России. И это несмотря на активную поддержку Запада.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин уточнял, что целью операции является защита мирного населения Донбасса. Страны также предпринимали попытки решить конфликт мирным путем, но переговоры не привели к нужным результатам.