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17 минут назад

МИД России обвинил США в тренировке украинской «IT-армии»

Lenta.ru

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС обвинил США в активном проведении против России операций в информационном пространстве. По его словам, Вашингтон занимается вербовкой хакеров, а также тренирует украинскую «IT-армию».

МИД России обвинил США в тренировке украинской «IT-армии»
Фото: ТАССТАСС

«Показательно, что Соединенные Штаты на практике реализуют свои агрессивные доктрины», — заявил он.

Дипломат отметил, что США уже даже не скрывают факты проведения операций против России в киберпространстве. Он добавил, что участились случаи вербовки Вашингтоном хакеров, а также усилились тренировки украинской «IT-армии». Сыромолотов уточнил, что США используют информационно-коммуникационные технологии союзников и частных компаний в попытках атаковать информационную инфраструктуру России.

Замглавы МИД рассказал, что своими действиями Вашингтон стремится милитаризировать информпространство, развязывая кибервойну и стараясь подверстать под это международное право.

Ранее Сыромолотов заявил, что на организованных Великобританией учениях под эгидой НАТО моделируют нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы.

Политика,Олег Сыромолотов,МИД России,НАТО,
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