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8 минут назад

Путин поручил разработать новые меры поддержки семьи

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые меры поддержки семей. Об этом в пятницу, 27 января, сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил разработать новые меры поддержки семьи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительству РФ разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей», — говорится в перечне поручений.

Кроме того, президент уточнил, что для этого необходимо предусмотреть оценку результативности мер, а также источники вместе с объемом дополнительного финансирования.

Ранее Владимир Путин напомнил, что программа материнского капитала продлена до 2026 года, и ежегодно средства из нее получают порядка миллиона семей. Соответствующее решение было принято еще в январе 2020 года.

По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, в общей сложности на выплаты потратят более 550 миллиардов рублей.

Политика,Антон Котяков,Владимир Путин,Правительство РФ,
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