Захарова высказалась об отношениях России и Молдавии

"Подобные действия Кишинева вызывают глубокую обеспокоенность и негативно сказываются на двусторонних отношениях", - указала дипломат.



"Содействие западников основано на их собственных интересах и не имеет никакого отношения к чаяниям молдавского народа, - подчеркнула Захарова. - Им все равно на молдавский народ, на украинский, да и на собственный давно уже наплевать, исходя из того, что мы видим".