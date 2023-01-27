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46 минут назад

Захарова заявила, что о прерывании связей России и Молдавии речи не идет

ТАСС

Россия открыта к конструктивному и прагматичному диалогу с Молдавией, о прерывании связей с данной страной речь не идет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу на брифинге.

Захарова высказалась об отношениях России и Молдавии
Фото: ТАССТАСС

"Несмотря на негативные тенденции молдавский внешней и внутренней политики, о полном прекращении взаимодействия с этой страной речь, конечно, не идет", - сказала дипломат.

Москва, по ее словам, "открыта для конструктивного диалога и прагматичного сотрудничества с Молдавией".

"Между нами сохраняются торгово-экономические связи, продолжается гуманитарное сотрудничество, работают посольства, действуют двусторонние договоры, соглашения, которые заключены в рамках СНГ", - отметила Захарова.

Вместе с тем официальный представитель МИД РФ указала, что с начала специальной военной операции России на Украине молдавские власти солидаризировались с киевским режимом, поставили на паузу диалог с Россией. Официальный Кишинев, по словам Захаровой, де-факто применяет антироссийские санкции в банковской сфере, в области реэкспорта российских товаров, поддерживает направленные против России инициативы Запада и киевского режима на международных площадках, наращивает сотрудничество с НАТО.

"Подобные действия Кишинева вызывают глубокую обеспокоенность и негативно сказываются на двусторонних отношениях", - указала дипломат.

"Содействие западников основано на их собственных интересах и не имеет никакого отношения к чаяниям молдавского народа, - подчеркнула Захарова. - Им все равно на молдавский народ, на украинский, да и на собственный давно уже наплевать, исходя из того, что мы видим".

Политика,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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