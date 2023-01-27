В Госдуме призвали заблокировать сайт американского посольства в России

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев выразил мнение, что сайт американского посольства в России нужно заблокировать и заявил, что направит соответствующие обращения в МИД РФ и Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.
"Подготовлю обращение в Роскомнадзор и МИД РФ, чтобы заблокировать сайт посольства США в России", - сказал Хамзаев.
По словам депутата, большое число его подписчиков критикуют информацию, публикуемую на этом сайте и дипломатам Соединенных Штатов в РФ "давно пора фильтровать" информацию.
Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета России сообщили, что свыше 3,5 тыс. сайтов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции, заблокировали в РФ в нынешнем году. Поясняется, что взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило добиться усиления защиты информационного пространства от пропаганды идеологии террористической деятельности.