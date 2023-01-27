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11 минут назад

Депутат Хамзаев обратится в МИД и Роскомнадзор для блокировки сайта посольства США в РФ

Газета.Ru

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев выразил мнение, что сайт американского посольства в России нужно заблокировать и заявил, что направит соответствующие обращения в МИД РФ и Роскомнадзор. Об этом сообщает РИА Новости.

В Госдуме призвали заблокировать сайт американского посольства в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подготовлю обращение в Роскомнадзор и МИД РФ, чтобы заблокировать сайт посольства США в России", - сказал Хамзаев.

По словам депутата, большое число его подписчиков критикуют информацию, публикуемую на этом сайте и дипломатам Соединенных Штатов в РФ "давно пора фильтровать" информацию.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета России сообщили, что свыше 3,5 тыс. сайтов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции, заблокировали в РФ в нынешнем году. Поясняется, что взаимодействие Роскомнадзора и правоохранительных органов позволило добиться усиления защиты информационного пространства от пропаганды идеологии террористической деятельности.

Политика,Султан Хамзаев,МИД России,НАК,Роскомнадзор,Единая Россия,Госдума,
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