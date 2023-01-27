В МИД оценили противостояние России с НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что противостояние России и НАТО идет по нарастающей. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Захарова прокомментировала заявление немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга» (так Бербок призывала ЕС к единству).

В МИД Германии позже заявили, что Россия ведет борьбу с «европейским миропорядком и международным правом». По словам дипломатов, Бербок говорила о противостоянии РФ именно в этом смысле.

В МИД подчеркнули, что поддержка Украины «не делает Германию стороной конфликта».

Захарова с этим не согласилась.

«Граждане стран НАТО должны знать: их блок полностью втянут в противостояние с нашей страной, и это противостояние идет по нарастающей», - подчеркнула она.