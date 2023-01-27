«Действуют как гиены»: политолог о попытке ЕС узаконить кражу активов России

Понятно, что это обычное воровство и грабеж, для которого они пытаются найти юридические основания. И если надо - они все что угодно подведут под легальную основу. К сожалению, мы сейчас не можем этому противостоять, поскольку находимся в состоянии войны с ними, хотя на Западе и отрицают, что являются стороной конфликта. И если бы мы находились в состоянии даже не дружбы, но мира, то такого не было бы.



Все эти действия - проявление сути Западной Европы, которой она обладает уже на протяжении веков. И сейчас все просто проявляется более рельефно, поскольку они сорвали с себя маски. Это касается денег, поставок оружия Украине и так далее. Мы для них не существуем, на Западе хотят от нас избавиться, это надо понимать... Они действуют как гиены - нападают стаей со спины и кусают, пытаясь урвать большой кусок, а потом найти этому оправдание.

Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»