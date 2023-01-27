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9 минут назад

«Действуют как гиены»: политолог о попытке ЕС узаконить кражу активов России

Елена Прошина
Игорь Пшеничниковэксперт

Политолог и публицист Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером высказался о попытка Евросоюза найти способ использовать часть замороженных российских активов на восстановление Украины.

Ранее юридическая служба Совета Евросоюза сообщила, что блок имеет полномочия временно задействовать не менее 33,8 млрд евро активов российского ЦБ, чтобы помочь оплатить восстановление Украины. По словам источников агентства Bloomberg, такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут соблюдены определенные условия. В частности, основная сумма и проценты в какой-то момент должны быть возвращены РФ. Помимо этого, как указывают источники, на восстановление Украины пойдут только ликвидные российские активы.

Понятно, что это обычное воровство и грабеж, для которого они пытаются найти юридические основания. И если надо - они все что угодно подведут под легальную основу. К сожалению, мы сейчас не можем этому противостоять, поскольку находимся в состоянии войны с ними, хотя на Западе и отрицают, что являются стороной конфликта. И если бы мы находились в состоянии даже не дружбы, но мира, то такого не было бы.

Все эти действия - проявление сути Западной Европы, которой она обладает уже на протяжении веков. И сейчас все просто проявляется более рельефно, поскольку они сорвали с себя маски. Это касается денег, поставок оружия Украине и так далее. Мы для них не существуем, на Западе хотят от нас избавиться, это надо понимать... Они действуют как гиены - нападают стаей со спины и кусают, пытаясь урвать большой кусок, а потом найти этому оправдание.
Игорь Пшеничников
Игорь ПшеничниковПолитолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Эксперт назвал попытку Евросоюза найти юридические основания для использования замороженных активов России опасным прецедентом в международных отношениях.

"Другие страны, которые сейчас не находятся в таком положении, как Россия, будут смотреть на коллективный Запад и на Европу в частности, как на потенциально опасного партнера, с которым нельзя иметь дело. Тут логика очень простая: не важно, какой был предлог (для изъятия активов РФ) - если в отношении России не действует международной право, которое они сами же учредили, то где гарантии того, что вклады других стран, инвестировавших в Европу, не постигнет та же судьба, что и российские вклады?" - задался вопросом аналитик.

Европа показывает себя как "крайне ненадежный и даже опасный финансовый партнер", добавил Пшеничников.

"И в обозримой перспективе это скажется на ней. Кто захочет вкладываться в этот регион, отдавать свои деньги и активы в ту юрисдикцию, которая в любой момент и под любым предлогом может объявить, что средства теперь принадлежат не вам, а им? Европа просто рубит сук под собой", — заключил политолог.

Весной 2022 года глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сумма замороженных резервов ЦБ составила около 300 млрд долларов, однако точная цифра регулярно меняется в связи с изменениями курсов валют.

Политика,Видео,Игорь Пшеничников,Эльвира Набиуллина,Банк России,Совет Европы,ЕС,
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