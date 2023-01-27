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32 минуты назад

Песков назвал "нестрашными" антироссийские санкции Токио

Российская Газетаиещё 2

Ничего страшного санкции Японии России не несут. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков назвал "нестрашными" антироссийские санкции Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что официальный Токио запретил ввоз в Россию вакцин, медоборудования и препаратов, ядерных материалов, оборудования для обнаружения взрывчатых веществ.

Песков напомнил, что Япония сразу вошла в круг недружественных России стран и теперь продолжает путь ограничений. Но Россия, подчеркнул он, все лучше адаптируется к жизни в условиях санкций.

"Поэтому ничего нового страшного такие решения нам не несут", - уверен представитель Кремля.

При этом, конечно, последствия для двусторонних отношений, которые, по словам Пескова, и так пребывают "в весьма печальном состоянии", неизбежны.

"Конечно же, мы будем прежде всего руководствоваться своими собственными интересами при выработке ответных шагов", - сказал он.

Ответ, по его словам, будет тоже в экономической сфере.

Политика,Дмитрий Песков,
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