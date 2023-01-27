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51 минуту назад

Кремлю понравились слова Трампа о возможности завершить конфликт на Украине за сутки

Ura.Ru

Если бы президент США захотел закончить конфликт на Украине, то он смог бы это сделать быстро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.

«Теоретически [Дональд] Трамп недалек от правды. Президент США, [если захочет] положить конец этому конфликту, сможет сделать это быстро», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Трамп заявил, что смог бы урегулировать конфликт на Украине за сутки

Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Вашингтон может руководить Киевом и у американского президента есть все возможности для завершения конфликта.

Ранее Трамп заявил, что мог бы закончить конфликт на Украине за сутки. Но при условии, если бы он по-прежнему был президентом США.

Политика,Видео,Дональд Трамп,Дмитрий Песков,
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