Если бы президент США захотел закончить конфликт на Украине, то он смог бы это сделать быстро. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ссылаясь на заявление бывшего президента США Дональда Трампа.

«Теоретически [Дональд] Трамп недалек от правды. Президент США, [если захочет] положить конец этому конфликту, сможет сделать это быстро», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

Его слова передает корреспондент URA.RU. Он подчеркнул, что Вашингтон может руководить Киевом и у американского президента есть все возможности для завершения конфликта.