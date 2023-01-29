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27 минут назад

В Совфеде назвали условие для начала США переговоров с Россией

Lenta.ruиещё 1

США будут готовы пойти на переговоры с Россией только, если почувствуют реальную угрозу своим национальным интересам. Такое условие назвал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в беседе с Ura.ru.

В Совфеде назвали условие для начала США переговоров с Россией
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам политика, в случае появления подобной угрозы Вашингтон сначала попытается остановить ее жесткими силовыми методами.

«Если у них это не будет получаться по каким-то причинам, тогда они начинают переговорный процесс», — предположил Климов.

При этом он отметил, что США фактически ничем не рискуют на Украине — данный конфликт представляет угрзу в первую очередь для самого Киева и стран Евросоюза.

Ранее в январе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Она добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена.

В ответ глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва не видит готовности Вашингтона к переговорам о смягчении антироссийских санкций.

Политика,Санкции,Законодательство,Санкции США,Константин Гаврилов,Энтони Блинкен,Андрей Климов,Виктория Нуланд,Совет Федерации,ЕС,
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