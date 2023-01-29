В Совфеде назвали условие для начала США переговоров с Россией

США будут готовы пойти на переговоры с Россией только, если почувствуют реальную угрозу своим национальным интересам. Такое условие назвал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов в беседе с Ura.ru.

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По словам политика, в случае появления подобной угрозы Вашингтон сначала попытается остановить ее жесткими силовыми методами.

«Если у них это не будет получаться по каким-то причинам, тогда они начинают переговорный процесс», — предположил Климов.

При этом он отметил, что США фактически ничем не рискуют на Украине — данный конфликт представляет угрзу в первую очередь для самого Киева и стран Евросоюза.

Ранее в январе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине и вывода с территории этой страны Вооруженных сил (ВС) России. Она добавила, что ее мнение совпадает с позицией госсекретаря США Энтони Блинкена.