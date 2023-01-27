Захарова: Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране

Нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана вызвало шок у России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Дипломат отметила, что Москва выражает поддержку и соболезнования своим коллегам из Азербайджана. Она также добавила, что в скором времени появится более развернутый комментарий министерства.