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46 минут назад

Захарова: Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране

Российская Газетаиещё 1

Нападение на посольство Азербайджана в столице Ирана вызвало шок у России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова: Россия шокирована нападением на посольство Азербайджана в Иране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана", - написала Захарова в своем канале в Telegram.

Дипломат отметила, что Москва выражает поддержку и соболезнования своим коллегам из Азербайджана. Она также добавила, что в скором времени появится более развернутый комментарий министерства.

Ранее неизвестный напал на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате инцидента один человек погиб, двое получили ранения.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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