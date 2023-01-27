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14 минут назад

В Совфеде назвали планы ЕС по российским активам «позорным провалом»

Мария Иванова

Сенатор Андрей Клишас прокомментировал новости о найденном ЕС способе использовать замороженные российские активы, назвав это «позорным провалом легализации украденного». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Агентство Bloomberg ранее рассказало, что юристы ЕС нашли законные основания временно использовать активы Центробанка РФ на сумму не менее 33,8 миллиарда евро для поддержки Украины.

Bloomberg: ЕС уведомили о наличии законных оснований для использования части активов ЦБ РФ

Юридическая служба блока пришла к выводу, что такой план юридически осуществим, если активы не будут экспроприированы и будут соблюдены определенные условия.

По мнению юристов, необходимо, чтобы была ясность по поводу даты окончания использования активов и относительно того, что основная сумма и проценты будут возвращены в Россию «в какой-то момент».

Таким образом, речь идет об инвестировании части замороженных активов России для получения прибыли, а не о конфискации всех 300 миллиардов, как планировалось ранее.

Комментируя новые планы ЕС Клишас заявил, что «бедные европейские юристы» не нашли юридических оснований для ареста российских активов (хотя «они в ЕС арестованы, без оснований»), но нашли возможность их использовать.

«Операция по легализации украденного позорно провалена», - написал он.

Политика,Видео,Андрей Клишас,Банк России,Совет Федерации,ЕС,
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