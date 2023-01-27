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9 минут назад

Захарова посоветовала немецкому послу прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине

Елена Прошина

Посол ФРГ в России должен прояснить позицию министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте России и Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

Захарова посоветовала немецкому послу прояснить позицию о статусе Германии в конфликте на Украине
Фото: ТАССТАСС

Дипломат напомнила, что министр иностранных дел ФРГ заявила о войне западных стран с Россией. Захарова возмутилась этому высказыванию и обратила внимание на то, что МИД Германии в то же самое время отрицает участие государства в конфликте на Украине. Официальный представитель МИД РФ считает, что это несоответствие нужно прояснить.

«Учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить», — подчеркнула она.

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ пояснили, что отправка военной помощи Киеву не делает Германию участницей конфликта между Россией и Украиной. Сам военный конфликт там считают «войной против европейского миропорядка и международного права». Таким образом ведомство прокомментировало высказывание главы МИД Германии Анналены Бербок на заседании ПАСЕ в Страсбурге. Там она заявила, что «Германия уже находится в состоянии войны с Россией» и призвала другие страны увеличить помощь Киеву.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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