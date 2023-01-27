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58 минут назад

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке

Елена Прошина

США и союзники, требующий от Африки отказаться от сотрудничества с Россией, намереваются восстановить колониальную зависимость африканских стран. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Эритрею, передает РИА Новости.

Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что английские, американские и прочие европейский делегации регулярно посещают Африку и упорно требуют не рассматривать сотрудничество с Российской Федерацией. Лавров подчеркнул, что их настойчивость в данном вопросе «достойна лучшего применения». По его словам, США и Европе просят от африканских стран «не выбиваться из общей дисциплины». Министр иностранных дел РФ считает, что под этим Запад подразумевает восстановление колониальной зависимости, но уже «в новом виде».

Лавров также выразил мнение, что африканский континент обладает невероятным потенциалом экономического развития.

«Богатейший континент, в том числе, с точки зрения природных ресурсов», — подчеркнул он и добавил, что эти ресурсы многие столетия подлежали эксплуатации. В заключение Лавров обвинил Запад в эксплуатационной политике по отношению к Африке, которую тот намерен «сохранить и сегодня».

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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