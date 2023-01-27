Лавров обвинил Запад в желании восстановить колониализм в Африке

США и союзники, требующий от Африки отказаться от сотрудничества с Россией , намереваются восстановить колониальную зависимость африканских стран. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Эритрею, передает РИА Новости .

Он рассказал, что английские, американские и прочие европейский делегации регулярно посещают Африку и упорно требуют не рассматривать сотрудничество с Российской Федерацией. Лавров подчеркнул, что их настойчивость в данном вопросе «достойна лучшего применения». По его словам, США и Европе просят от африканских стран «не выбиваться из общей дисциплины». Министр иностранных дел РФ считает, что под этим Запад подразумевает восстановление колониальной зависимости, но уже «в новом виде».