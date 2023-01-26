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10 минут назад

Рябков назвал странными требования США возобновить инспекции по ДСНВ

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Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с «Коммерсантом» назвал странными требования Вашингтона к Москве возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после попыток Киева ударить по российским объектам дальней авиации.

Рябков назвал странными требования США по инспекции по ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Согласитесь, что весьма странно, если не сказать жестче, требовать от нас, например, возобновления инспекционной деятельности на российских объектах стратегических наступательных сил в условиях, когда киевский режим осуществил попытки ударить по объектам нашей дальней авиации, причем при непосредственном военно-техническом и разведывательно-информационном участии США», — заявил он.

В связи с этим Рябков задался вопросом о том, что именно намерены проверять американцы.

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Ранее Рябков заявил, что обсуждение с США стратегической стабильности возможно только на равной основе. По его словам, подобные переговоры и раньше шли с трудом.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,Коммерсант,
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