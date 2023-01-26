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31 минуту назад

Рябков: Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ

RT на русском

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ.

Рябков: Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности», — цитирует его ТАСС.

По его словам, развал договора глубокое сожаление, однако российская сторона не будет насильно удерживать другую сторону в ДСНВ.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору о СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что по ряду направлений американские коллеги демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.

Политика,Сергей Рябков,МИД России,
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