Рябков: Россия не будет насильно удерживать США в ДСНВ

«Если в пропагандистских целях американцы решат усугубить ситуацию, что ж, это будет их выбор. Нам не привыкать к тому, как Вашингтон разрушает соглашения в области контроля над вооружениями вместо того, чтобы предпринять конкретные практические шаги по укреплению их жизнеспособности», — цитирует его ТАСС.