Нуланд: США готовы смягчить санкции против РФ ради переговоров

"Сенатор, я бы сказала следующее: если интересам США отвечает наличие переговоров с россиянами, то нам следует внимательно изучить вопрос о том, что может быть сделано для содействия этому", - ответила заместитель главы внешнеполитического ведомства. "Я бы отстаивал ту точку зрения, что отвечает", - сказал ей Пол.