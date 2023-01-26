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6 минут назад

Нуланд заявила, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради переговоров

ТАСС

Американская администрация готова рассмотреть возможность смягчения санкций в отношении России при серьезных переговорах по Украине. Об этом заявила в четверг заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

Нуланд: США готовы смягчить санкции против РФ ради переговоров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, [американский] госсекретарь [Энтони] Блинкен тоже выступал бы в поддержку", - сказала дипломат, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США возможность отмены Вашингтоном некоторых рестрикций против Москвы.

США анонсировали новые санкции против России

Сенатор Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) поинтересовался у Нуланд, в частности, перспективой отказа от санкций в отношении законодателей России в надежде на то, что Москва по принципу взаимности сделает такой же шаг в адрес членов Конгресса. Пол подчеркнул, что решения Вашингтона о применении ограничительных мер против членов Думы и Совета Федерации фактически привели к разрушению российско-американского межпарламентского диалога.

"Сенатор, я бы сказала следующее: если интересам США отвечает наличие переговоров с россиянами, то нам следует внимательно изучить вопрос о том, что может быть сделано для содействия этому", - ответила заместитель главы внешнеполитического ведомства. "Я бы отстаивал ту точку зрения, что отвечает", - сказал ей Пол.

Политика,Виктория Нуланд,Конгресс США,Совет Федерации,Госдума,
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