Мантуров прокомментировал введенные против него американские санкции

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что удивлен медлительности американской стороны с введением против него персональных санкций. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.
"Для меня лично это не имеет никакого значения", - подчеркнул министр.
Ранее стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) 17 россиян, в том числе главу Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова.
Кроме того, в перечень внесли главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Отмечается, что в список также была внесена супруга Минниханова Гульсина.