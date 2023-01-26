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18 минут назад

Глава Минпромторга Мантуров прокомментировал введенные против него американские санкции

Газета.Ruиещё 1

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что удивлен медлительности американской стороны с введением против него персональных санкций. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Мантуров прокомментировал введенные против него американские санкции
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Для меня лично это не имеет никакого значения", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) 17 россиян, в том числе главу Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова.

Кроме того, в перечень внесли главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Отмечается, что в список также была внесена супруга Минниханова Гульсина.

Политика,Гульсина Минниханова,Алан Лушников,Денис Мантуров,Рустам Минниханов,Ижмаш,Казначейство США,Минпромторг,
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