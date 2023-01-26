Мантуров прокомментировал введенные против него американские санкции

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что удивлен медлительности американской стороны с введением против него персональных санкций. Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли.

Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru» Артем Сизов/«Газета.Ru»

"Для меня лично это не имеет никакого значения", - подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США включило в санкционный список граждан особых категорий и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами (SDN OFAC) 17 россиян, в том числе главу Минпромторга Российской Федерации Дениса Мантурова.