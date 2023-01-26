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23 минуты назад

США анонсировали новые санкции против России

Lenta.ruиещё 4

Соединенные Штаты решили ввести новые санкции против российских юридических и физических лиц. Согласно опубликованному на сайте Минфина США пресс-релизу, анонсированные Вашингтоном санкции затронут судоремонтные предприятия, структуры и лица, связанные с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер».

США анонсировали новые санкции против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В тексте документа подчеркивается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) «принимает дополнительные меры, направленные на ослабление способности Российской Федерации вести войну против Украины».

Утверждается, что ограничительные меры нацелены на поддерживающую специальную военную операцию (СВО) инфраструктуру, в том числе речь идет о производителях оружия и тех, кто имеет отношение к управлению регионами, которые ранее были присоединены к России. Согласно пресс-релизу, под санкции попали шесть физических и 12 юридических лиц.

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В опубликованный перечень, помимо прочих, попали вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, а также глава Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова.

Из документа также следует, что Минфин США признал частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» транснациональной криминальной организацией.

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