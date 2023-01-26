МИД РФ: Армения сделала выбор в пользу Евросоюза

Попытки Европейского союза любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ относительно создания гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

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"Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД о создании гражданской мониторинговой миссии Евросоюза в приграничных районах Армении.

В российском дипведомстве добавили, что "в случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении".

Как считают в министерстве, попытки ЕС любой ценой закрепиться в Армении могут нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев.