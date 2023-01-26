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35 минут назад

В Кремле высказались об изменении статуса спецоперации

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что об изменении статуса специальной военной операции из-за поставок Киеву танков, вопрос не стоит. Об этом пишет РИА Новости.

В Кремле высказались об изменении статуса спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас на повестке дня нет такой темы, лучше какие-то детали уточнить у господина Шеремета», - сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации на Украине на фоне решения США и Германии поставить танки Украине. О каком именно статусе речь он не уточнил, но подчеркнул, что происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта.

Напомним, 25 января немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ приняла решение передать Украине немецкие танки Leopard 2. Тогда же США сообщили о решении направить Киеву 31 танк M1 Abrams. При этом для того, чтобы доставить танки на Украину понадобится несколько месяцев.

В Белом доме заявили, что США надеются, что поставки оружия Украине не только помогут Киеву в обороне, но и позволят захватить утраченные территории, включая Крым.

Политика,Олаф Шольц,Михаил Шеремет,Дмитрий Песков,Госдума,
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