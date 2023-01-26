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36 минут назад

"Известия": в России могут запретить майнинг в жилых домах

Газета.Ru

В России могут запретить майнинг в жилых домах, чтобы предотвратить возможные пожары. Комиссия по энергетике Госсовета направила соответствующие рекомендации в правительство, пишет газета "Известия".

"Известия": в России могут запретить майнинг в жилых домах
Фото: DepositphotosDepositphotos

По данным издания, в энергодефицитных регионах России (речь идет, например, о Москве и Московской области, Кубани и Адыгее) предлагают запретить эту деятельность, а субъектам РФ собираются предоставить полномочия дополнительного налогообложения на добычу криптовалют.

Сегодня в России отсутствует законодательство, которое регулирует майнинг. В Государственной думе в декабре 2022 года планировали принять в первом чтении законопроект о легализации этого вида деятельности, деклараций о доходах и уплате налогов, а в доработанном варианте во втором и в третьем чтениях — в январе нынешнего года. Однако рассмотрение документа было отложено, сообщали "Известия".

Как рассказал в беседе с изданием член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, наиболее вероятно, что если в правительстве одобрят предложенные Госсоветом ограничения, они могут быть направлены в ГД в рамках отдельных законопроектов. Ранее криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко заявил, что разрабатываемый Государственной думой законопроект о майнинге в случае его принятия не повлияет существенно на держателей криптовалюты, для развития этого рынка в России нужно совсем другое.

По его словам, процессы, связанные с легализацией криптовалюты в РФ, никак не влияют на рынок в принципе.

Политика,Антон Ткачев,Госдума,
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