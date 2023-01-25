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45 минут назад

Захарова указала на "чудовищное невежество" главы ЮНЕСКО из-за заявления по Одессе

ТАССиещё 1

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на "чудовищное невежество" генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с ее незнанием о сносе памятников киевскими властями в Одессе, исторический центр которой был включен в список всемирного наследия.

Захарова указала на "чудовищное невежество" главы ЮНЕСКО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат обратила внимание на такие слова главы организации:

"В то время, пока продолжается война, этот шаг отражает нашу коллективную решимость защитить Одессу от более масштабных разрушений". "Невероятно, безграмотность западников просто поражает, - отметила Захарова. - Исторические памятники в Одессе сносят киевские власти, объявившие всему культурному наследию своей страны тотальную войну. Госпожа Азуле могла бы хоть это знать". "Какое-то чудовищное невежество проявляет руководитель международной организации, в реферат которой входит в том числе ликвидация безграмотности", - подчеркнула официальный представитель МИД России.

В среду пресс-служба ЮНЕСКО сообщила о принятии решения включить в список всемирного наследия исторический центр Одессы. В организации напомнили, что, согласно Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, все 194 принявшие ее страны обязуются "не предпринимать никаких преднамеренных шагов, которые могут прямо или косвенно нанести ущерб объекту всемирного наследия и оказывать содействие в его защите". Также признание объекта находящимся под угрозой дает Киеву возможность запрашивать дополнительную финансовую и техническую помощь для обеспечения его сохранности.

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Заявка на включение Одессы в соответствующий список была подана украинскими властями лишь в октябре 2022 года, однако решение было принято по ускоренной процедуре. Такое решение в ЮНЕСКО объяснили срочной необходимостью, вызванной продолжающимся на территории Украины конфликтом.

Политика,Мария Захарова,МИД России,ЮНЕСКО,
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