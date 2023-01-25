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14 минут назад

Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

Путин поддержал идею вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи
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"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году несмотря на крымские события 2014 года мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно", - отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

"Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим", - добавил президент.

При этом он отметил, что не все зависит от желания властей.

"Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", - сказал он.

Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, "но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра".

Глава государства отметил, что Россия всегда проводит международные мероприятия на очень высоком уровне, с присущим ей блеском.

"Мы так и сделаем в следующий раз. За идею спасибо", - заключил он, пообещав привлечь к организации мероприятия и саму девушку, которая изъявила желание работать волонтером на фестивале.

Политика,Дарья Семенова,Владимир Путин,РУДН,
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