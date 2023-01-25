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28 минут назад

Путин назвал главную цель спецоперации

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главная цель спецоперации - в первую очередь защита людей и самой России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин отметил, что Россия не может допустить появления угроз на ее исторических территориях.

В Кремле высказались о дипломатическом решении украинского кризиса

Ранее на встрече с ветеранами президент сказал, что Россия начала спецоперацию, чтобы защищать людей в Донбассе и завершить трагедию, начавшуюся в 2014 году.

«Это наши исторические территории. Как я уже говорил, после развала Советского Союза, Россия примирилась с этим событием, <…> но тем не менее мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после государственного переворота», - отмечал Путин.

Он подчеркивал, что власти Украины начали «фактически истреблять» людей, живущих в Донбассе и связывающих себя с русской культурой и русским языком.

Политика,Видео,СВО,Владимир Путин,
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