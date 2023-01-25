Володин намерен опубликовать свою декларацию о доходах в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания в среду заявил, что опубликует в соцсетях свою декларацию о доходах, расходах и имуществе.

При обсуждении законопроекта о публикации обезличенных деклараций депутат от ЛДПР Алексей Диденко отметил, что парламентарии имеют право публиковать свои декларации в соцсетях, если стремятся к открытости.

"Мы с [депутатом от КПРФ Ольгой] Алимовой опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать", - сказал Володин.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому информация о доходах, расходах и имуществе депутатов и сенаторов будет публиковаться в интернете без персональных данных. Парламентарии продолжат сдавать декларации, при этом в Сети не будут размещаться персональные данные, только обобщенная статистическая информация о представлении депутатами соответствующих сведений и исполнении ими законодательства о противодействии коррупции.