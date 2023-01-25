В Кремле прокомментировали перевод стрелок «часов Судного дня»

Ситуация в мире тревожная и пока ничего не говорить о возможной разрядке. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Ранее стрелки символических «часов Судного дня», появившихся в 1947 году, перевели на десять секунд вперед к ядерной полуночи из-за ситуации на Украине. Президент издания Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон напомнила, что время на часах «отражает мнение ведущих экспертов в сфере науки и безопасности относительно угрозы для существования человека» и сейчас до «точки ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд.

Комментируя тот факт, что стрелки на символических часах стали ближе к «ядерной полуночи», чем когда-либо, официальный представитель Кремля отметил, что ситуация в мире, и особенно в Европе, «действительно тревожная».

«Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная. И перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана Североатлантическим альянсом и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки», - констатировал Дмитрий Песков.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет на Украине специальную военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию.