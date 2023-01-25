В Кремле отреагировали на слова Подоляка о возможности ударов по Москве и Петербургу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами заявил, что Украина причастна к организации терактов, а киевские власти не гнушаются ничем, что подтверждает правильность избранного Россией пути по защите себя.

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Так представитель Кремля отреагировал на заявление советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Киев рассматривает возможность ударить по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу.

«Мы вчера вспоминали факты причастности украинского режима к организации террористических актов, в том числе чудовищного теракта с Дарьей Дугиной, который был в Подмосковье. Киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность наших намерений — намерений оградить себя от такой опасности», — сказал Песков.

Ранее Михаил Подоляк заявил, что Украина сможет совершать удары по Крымскому мосту и присоединенным к России территориям из-за изменения настроений на Западе.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.