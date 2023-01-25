В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
44 минуты назад

Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин не разговаривал с главой Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание напоминает, что главы России и Украины встретились в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда Владимир Путин провел двусторонние встречи — с Владимиром Зеленским, занимавшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как говорится на сайте Кремля, после этого Путин несколько раз разговаривал с Зеленским по телефону — в феврале и июле 2020 года. После этого никаких контактов не последовало.

Пресс-секретарю президента России задали вопрос, верно ли утверждать, что у Владимира Путина уже несколько лет не было ни личных, ни телефонных контактов с главой Украины. Песков подтвердил эту информацию.

В конце 2021 года в Кремле заявляли, что для встречи глав России и Украины нет никаких перспектив, так как этому препятствуют действия Киева и личное отношение Владимира Зеленского, который обвинил Москву в участии в конфликте на юго-востоке Украины. Он также отказался признавать Минские соглашения, пишет издание.

Песков опроверг утверждения о мобилизации еще 200 тыс. человек

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители