Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин не разговаривал с главой Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Издание напоминает, что главы России и Украины встретились в 2019 году на саммите в «нормандском формате» в Париже. Тогда Владимир Путин провел двусторонние встречи — с Владимиром Зеленским, занимавшей пост канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как говорится на сайте Кремля, после этого Путин несколько раз разговаривал с Зеленским по телефону — в феврале и июле 2020 года. После этого никаких контактов не последовало.

Пресс-секретарю президента России задали вопрос, верно ли утверждать, что у Владимира Путина уже несколько лет не было ни личных, ни телефонных контактов с главой Украины. Песков подтвердил эту информацию.