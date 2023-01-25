Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского

В публикации отмечается, что их последняя встреча состоялась в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда прошли двухсторонние встречи Путина с с Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Агентство со ссылкой на сайт Кремля отмечает, что президент РФ несколько раз созванивался с Зеленским в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не было. У Пескова поинтересовались, верно ли понимать, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским.