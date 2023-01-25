Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.
В публикации отмечается, что их последняя встреча состоялась в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда прошли двухсторонние встречи Путина с с Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Агентство со ссылкой на сайт Кремля отмечает, что президент РФ несколько раз созванивался с Зеленским в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не было. У Пескова поинтересовались, верно ли понимать, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским.
"Верно", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Зеленский усомнился в том, что Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.
"Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", — заявил Зеленский.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.