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25 минут назад

Песков: Путин не разговаривал с Зеленским несколько лет

Газета.Ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским последние несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков рассказал о переговорах Путина и Зеленского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В публикации отмечается, что их последняя встреча состоялась в 2019 году на саммите в "нормандском формате" в Париже. Тогда прошли двухсторонние встречи Путина с с Зеленским, лидером Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Агентство со ссылкой на сайт Кремля отмечает, что президент РФ несколько раз созванивался с Зеленским в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах не было. У Пескова поинтересовались, верно ли понимать, что уже несколько лет у Путина не было ни личных, ни телефонных контактов с Зеленским.

"Верно", — рассказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Зеленский усомнился в том, что Путин жив и не уверен, с кем проводить потенциальные переговоры.

"Я не совсем понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации", — заявил Зеленский.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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