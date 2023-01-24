Володин поручил проверить данные о продаже ВСУ топлива "Лукойл" из Болгарии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.

Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.

Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.

Политик уточнил, что по поручению Володина профильные комитеты должны будут разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.

Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.

Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.