В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
22 минуты назад

Володин поручил проверить данные о продаже ВСУ топлива "Лукойл" из Болгарии

Илья Родин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.

Володин поручил проверить данные о продаже ВСУ топлива "Лукойл" из Болгарии
Фото: 

Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.

Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.

Володин: в Госдуме изучают вопрос о конфискации имущества уехавших из страны россиян

Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.

Политик уточнил, что по поручению Володина профильные комитеты должны будут разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.

Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.

Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.

Политик уточнил, что по поручению Володина профильные комитеты должны будут разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.

Политика,Константин Затулин,Вячеслав Володин,Лукойл,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители