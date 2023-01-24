Володин поручил проверить данные о продаже ВСУ топлива "Лукойл" из Болгарии

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.
Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.
Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.
Политик уточнил, что по поручению Володина профильные комитеты должны будут разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам изучить информацию о поставках ВСУ топлива, произведенного НПЗ компании «Лукойл» в Болгарии, рассказал в своем Telegram-канале парламентарий Константин Затулин. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что поручения были даны комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, а также комитету по энергетике.
Затулин пояснил, что в газете «Московский комсомолец» появилась публикация о переработке российской нефти на НПЗ российской компании «Лукойл» в Бургасе.
Парламентарий подчеркнул, что обратил внимание на эту публикацию.
Политик уточнил, что по поручению Володина профильные комитеты должны будут разобраться в этом вопросе, направить запросы и сообщить о результатах рассмотрения.