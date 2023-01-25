Путин провел встречу с губернатором Белгородской области

Владимир Путин обсудил с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым вопросы обеспечения безопасности и необходимые меры помощи местным жителям. На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности.

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Губернатор признал, что безопасность сейчас волнует больше всего жителей региона. По его словам, с начала обстрелов со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 ранены.

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"Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты", - отметил он.

По его словам, семьям погибших и раненых мирных жителей власти региона оказывают материальную помощь в таком же размере, как и военнослужащим в зоне специальной военной операции.

От обстрелов со стороны Украины в Белгородской области страдают и школы.

"В 11 муниципалитетах у нас на сегодняшний день дети в школах и детских садах на удаленке, потому что у нас более 50 бюджетных объектов пострадало, в том числе 16 школ", - рассказал губернатор.

Кроме того, порядка 6,5 тысячи жителей региона переселены из своих домов из-за обстрелов. Всего в области разрушениям подверглись порядка 2,5 тысячи жилых домов и квартир. И около двух тысяч из них отремонтированы за счет фонда, сформированного на средства бизнеса. Гладков попросил президента о помощи в строительстве жилья для людей, потерявших свои дома.

По словам губернатора, против жителей региона развернута информационная война - распространяются, например, фейки о том, что якобы на Белгород идут танки, призывы к местным жителям убегать из региона. По его словам, в первые месяцы СВО люди не были подготовлены к этому, но сейчас уже понимают, как отличить правду от лжи.

"Наших людей не так просто оболванить - с учетом характера", - отреагировал Путин.

Губернатор также рассказал, что если раньше в Белгородской области один из первых тостов был за ВДВ, то сейчас - за ПВО.

"Поднимают бокалы за тех парней, которые защищают наших людей", - сказал губернатор.

Боевые действия показывают, что ПВО России - одна из лучших в мире, отметил президент.

"Все бывает, но в целом система работает исправно", - сказал он.

Путин снова напомнил, что Россия производит более чем втрое больше ракет - аналогов американских Patriot.

"Российское производство сопоставимо со всем мировым производством" - добавил он.

Президент поблагодарил губернатора за стабильную работу в непростых условиях в приграничной зоне СВО. Он отметил, что неоднократно по телефону обсуждал с Гладковым сложности, с которыми сталкивается регион.