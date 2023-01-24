В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
35 минут назад

Путин рассказал о первой учительнице

Мария Иванова

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой учительнице Тамаре Чижовой и рассказал о ее доброте. Об этом сообщает ТАСС.

Путин рассказал о своей первой школьной учительнице
Фото: ТАССТАСС

На совещании с членами правительства 24 января Путин обсудил вопросы наставничества.

Президент рассказал, что с первого класса его учила Тамара Павловна Чижова.

«Профессиональный педагог, очень добрая женщина», - подчеркнул Путин.

Он спросил у министра просвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя. Министр рассказал, что никогда его не забудет, и назвал начальную школу замечательным периодом.

Путин отметил, что в последние два года в России растет приток студентов на педагогические специальности. По данным властей, рост составил около десяти тысяч человек.

Ранее президент рассказал о еще одной любимой учительнице - Вере Гуревич. Она была его классной руководительницей и преподавала немецкий язык.

Путин подчеркивал, что до сих пор поддерживает с ней отношения.

Политика,Вера Гуревич,Сергей Кравцов,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители