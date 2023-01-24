Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой учительнице Тамаре Чижовой и рассказал о ее доброте. Об этом сообщает ТАСС.

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На совещании с членами правительства 24 января Путин обсудил вопросы наставничества.

Президент рассказал, что с первого класса его учила Тамара Павловна Чижова.

«Профессиональный педагог, очень добрая женщина», - подчеркнул Путин.

Он спросил у министра просвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя. Министр рассказал, что никогда его не забудет, и назвал начальную школу замечательным периодом.

Путин отметил, что в последние два года в России растет приток студентов на педагогические специальности. По данным властей, рост составил около десяти тысяч человек.

Ранее президент рассказал о еще одной любимой учительнице - Вере Гуревич. Она была его классной руководительницей и преподавала немецкий язык.