Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Президент РФ Владимир Путин поделился воспоминаниями о своей первой учительнице Тамаре Чижовой и рассказал о ее доброте. Об этом сообщает ТАСС.
На совещании с членами правительства 24 января Путин обсудил вопросы наставничества.
Президент рассказал, что с первого класса его учила Тамара Павловна Чижова.
«Профессиональный педагог, очень добрая женщина», - подчеркнул Путин.
Он спросил у министра просвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя. Министр рассказал, что никогда его не забудет, и назвал начальную школу замечательным периодом.
Путин отметил, что в последние два года в России растет приток студентов на педагогические специальности. По данным властей, рост составил около десяти тысяч человек.
Ранее президент рассказал о еще одной любимой учительнице - Вере Гуревич. Она была его классной руководительницей и преподавала немецкий язык.
Путин подчеркивал, что до сих пор поддерживает с ней отношения.