Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свою первую школьную учительницу как очень добрую женщину. Слова главы государства приводит ТАСС.

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«Я тоже помню (первую учительницу). Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая», — поделился воспоминаниями президент, обсуждая вопросы наставничества на совещании с членами правительства.

Путин добавил, что Чижова была профессионалом и учила его с первого класса.

Президент отметил, что за последние два года прием в вузы по педагогическим специальностям возрос — по его убеждению, государство должно поддержать эту тенденцию.