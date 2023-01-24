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45 минут назад

Путин рассказал о своей первой школьной учительнице

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин охарактеризовал свою первую школьную учительницу как очень добрую женщину. Слова главы государства приводит ТАСС.

Путин рассказал о своей первой школьной учительнице
Фото: ТАССТАСС

«Я тоже помню (первую учительницу). Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая», — поделился воспоминаниями президент, обсуждая вопросы наставничества на совещании с членами правительства.

Путин добавил, что Чижова была профессионалом и учила его с первого класса.

Президент отметил, что за последние два года прием в вузы по педагогическим специальностям возрос — по его убеждению, государство должно поддержать эту тенденцию.

Ранее классная руководительница российского лидера Вера Гуревич, обучавшая его с пятого по восьмой класс, рассказала про школьные годы главы государства. Женщина утверждает, что с первых уроков Путин демонстрировал удивительные способности.

Политика,Вера Гуревич,Владимир Путин,
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