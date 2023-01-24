LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства

"Во все времена подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо ясно осознаем роль и значение учительского труда, деятельности педагога. Потому что именно педагог, учитель формирует в каждом из нас основу нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависит устойчивость, стабильность и будущее нашего государства".