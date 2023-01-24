Турчак высказался о возвращении в Россию "умных голов"

Нужно сделать все необходимое, чтобы вернуть в Россию специалистов и предпринимателей, уехавших из России по каким-то причинам, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет ТАСС.

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«Для тех, кто по каким-либо причинам уехал (семейные обстоятельства на это повлияли, смалодушничал), но готов вернуться и готов работать на свою страну и ее экономику, мы должны создать все условия, чтобы эти предприниматели, работники, особенно высокотехнологических отраслей нашей экономики, вернулись обратно», — сказал Турчак.

При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, кто не позволил себе «огульных высказываний» по отношению к России, ее проводимой политике или военных. По его словам, «умные головы» должны вернуться в страну и предложил поставить задачу по их возвращении в рамках партийного проекта.