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12 минут назад

Турчак призвал сделать все необходимое для возвращения в Россию уехавших

Елена Прошина

Нужно сделать все необходимое, чтобы вернуть в Россию специалистов и предпринимателей, уехавших из России по каким-то причинам, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом пишет ТАСС.

Турчак высказался о возвращении в Россию "умных голов"
Фото: ТАССТАСС

«Для тех, кто по каким-либо причинам уехал (семейные обстоятельства на это повлияли, смалодушничал), но готов вернуться и готов работать на свою страну и ее экономику, мы должны создать все условия, чтобы эти предприниматели, работники, особенно высокотехнологических отраслей нашей экономики, вернулись обратно», — сказал Турчак.

При этом он подчеркнул, что речь идет о тех, кто не позволил себе «огульных высказываний» по отношению к России, ее проводимой политике или военных. По его словам, «умные головы» должны вернуться в страну и предложил поставить задачу по их возвращении в рамках партийного проекта.

В Кремле назвали способ вернуть уехавших из страны россиян

Ранее замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев предложил перестать выплачивать авторские отчисления уехавшим из России артистам за воспроизведение их песен на радио и телевидении. По его мнению, гонорары таких артистов нужно перечислять Российскому авторскому обществу. А что делать потом с этими деньгами, нужно решать, когда артист вернется в страну.

Политика,Олег Матвейчев,Андрей Турчак,Единая Россия,Госдума,
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