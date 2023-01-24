Мишустин поздравил Башмета с 70-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста СССР Юрия Башмета с 70-летием, отметив "невероятную созидательную энергию" музыканта. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте правительства.
"Выдающийся музыкант, непревзойденный альтист, блистательный дирижер, вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый ваш выход на сцену - это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений", - говорится в поздравительной телеграмме.
Мишустин отметил стремление Башмета помогать детям и молодежи. "Человек невероятной созидательной энергии, вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", - подчеркнул премьер, пожелав музыканту творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего.
Биография артиста
Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу им. С. Крушельницкой по классу альта, в 1976 году - Московскую государственную консерваторию (МГК) им. П. И. Чайковского.
Начиная с 1972 года по настоящее время играет на альте итальянского мастера Паоло Тесторе (музыкальный инструмент был изготовлен в XVIII веке). Несколько сочинений для альта были написаны специально для Башмета или посвящены ему. Среди них: концерты для альта с оркестром Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Александра Чайковского, Софии Губайдулиной, Андрея Эшпая и других, соната для альта и фортепиано Александра Раскатова, сочинения "Stix" и "Литургия" Гии Канчели.
В разные годы Башмет впервые в мировой практике выступал с сольными альтовыми концертами в Большом зале Московской консерватории, Карнеги-холле (Нью-Йорк), Берлинской филармонии (ФРГ), театре "Ла Скала" (Милан, Италия), залах "Концертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и других.
В 1985 году на музыкальном фестивале в Туре (Франция) дебютировал в качестве дирижера, а в 1986 году Башмет создал камерный ансамбль "Солисты Москвы" и стал его художественным руководителем (остается им по настоящее время). Также с 2002 года по настоящее время он является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". С 2012 года маэстро осуществляет управление Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.
В 2012 и 2018 годах Башмет являлся доверенным лицом кандидата на пост президента РФ Владимира Путина. Музыкант награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней , Почета, Дружбы и многими другими.