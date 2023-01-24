Мишустин поздравил Башмета с 70-летием

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народного артиста СССР Юрия Башмета с 70-летием, отметив "невероятную созидательную энергию" музыканта. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте правительства.

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"Выдающийся музыкант, непревзойденный альтист, блистательный дирижер, вы покорили сердца миллионов людей. Легендарный маэстро, каждый ваш выход на сцену - это яркие, талантливые интерпретации классических и современных произведений", - говорится в поздравительной телеграмме.

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Мишустин отметил стремление Башмета помогать детям и молодежи. "Человек невероятной созидательной энергии, вы являетесь инициатором благотворительных и просветительских проектов, многое делаете для поддержки одаренных музыкантов, открываете новые имена исполнителей", - подчеркнул премьер, пожелав музыканту творческого вдохновения, здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Биография артиста

Башмет родился 24 января 1953 года в Ростове-на-Дону. В 1971 году окончил Львовскую среднюю специальную музыкальную школу им. С. Крушельницкой по классу альта, в 1976 году - Московскую государственную консерваторию (МГК) им. П. И. Чайковского.

Начиная с 1972 года по настоящее время играет на альте итальянского мастера Паоло Тесторе (музыкальный инструмент был изготовлен в XVIII веке). Несколько сочинений для альта были написаны специально для Башмета или посвящены ему. Среди них: концерты для альта с оркестром Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Александра Чайковского, Софии Губайдулиной, Андрея Эшпая и других, соната для альта и фортепиано Александра Раскатова, сочинения "Stix" и "Литургия" Гии Канчели.

В разные годы Башмет впервые в мировой практике выступал с сольными альтовыми концертами в Большом зале Московской консерватории, Карнеги-холле (Нью-Йорк), Берлинской филармонии (ФРГ), театре "Ла Скала" (Милан, Италия), залах "Концертгебау" (Амстердам, Нидерланды) и других.

В 1985 году на музыкальном фестивале в Туре (Франция) дебютировал в качестве дирижера, а в 1986 году Башмет создал камерный ансамбль "Солисты Москвы" и стал его художественным руководителем (остается им по настоящее время). Также с 2002 года по настоящее время он является художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра "Новая Россия". С 2012 года маэстро осуществляет управление Всероссийским юношеским симфоническим оркестром.