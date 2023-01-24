"В чем дестабилизация?": Пригожин обратился с вопросом к США

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к властям США с новыми вопросами и заявил, что во всех конфликтах он поддерживал действующую власть и был против дестабилизации. Об этом сообщила его пресс-служба.
В США ранее заявили о планах объявить ЧВК Вагнера «транснациональной преступной организацией», расширив санкции против нее. Пригожин в ответ заявил, что теперь ЧВК и американцы станут «коллегами», а их отношения можно будет назвать «разборкой преступных кланов».
Позже Пригожин опубликовал открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Пригожин призвал Кирби ответить на вопрос, какое преступление совершила ЧВК Вагнера.
На брифинге 23 января пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что письмо Пригожина появилось сразу после того, как Белый дом озвучил дополнительную информацию о ЧВК, обвинив ее в получении поддержки из Северной Кореи и в «дестабилизирующем влиянии не только на Украине, но и в других частях света, в том числе в некоторых регионах Африки».
Комментируя это, Пригожин обвинил Госдеп в «попытке обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности».
Он подчеркнул, что «защищал, защищает и будет защищать» интересы своей страны на Украине.
«Во всех остальных других странах, где бы я ни был, я всегда был на стороне действующей власти и коренного населения. В чём дестабилизация? Кого, когда и где я дестабилизировал? Дайте ответы пожалуйста», - заявил Пригожин (орфография и пунктуация автора сохранены).