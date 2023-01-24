"В чем дестабилизация?": Пригожин обратился с вопросом к США

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин обратился к властям США с новыми вопросами и заявил, что во всех конфликтах он поддерживал действующую власть и был против дестабилизации. Об этом сообщила его пресс-служба.

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В США ранее заявили о планах объявить ЧВК Вагнера «транснациональной преступной организацией», расширив санкции против нее. Пригожин в ответ заявил, что теперь ЧВК и американцы станут «коллегами», а их отношения можно будет назвать «разборкой преступных кланов».

Позже Пригожин опубликовал открытое письмо координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джону Кирби. Пригожин призвал Кирби ответить на вопрос, какое преступление совершила ЧВК Вагнера.

На брифинге 23 января пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что письмо Пригожина появилось сразу после того, как Белый дом озвучил дополнительную информацию о ЧВК, обвинив ее в получении поддержки из Северной Кореи и в «дестабилизирующем влиянии не только на Украине, но и в других частях света, в том числе в некоторых регионах Африки».

Комментируя это, Пригожин обвинил Госдеп в «попытке обойтись общими фразами о дестабилизирующей деятельности».

Он подчеркнул, что «защищал, защищает и будет защищать» интересы своей страны на Украине.