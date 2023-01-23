Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений по специфике международной повестки на заседании Бюро Высшего совета «Единой России». В частности, он заявил, что СВО стала крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США, пишет ТАСС.
Медведев пояснил, что спецоперация на Украине явилась вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Штатов и их сателлитов.
По словам зампреда Совбеза, мир близко подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило.
В ряде регионов были приняты эффективные меры социальной поддержки, уточнил Медведев. Он отметил, что самые удачные меры поддержки участников боевых действий и их семей следует распространить по всей России.
Кроме того, политик предложил создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира, сообщает РИА «Новости».
Медведев подчеркнул, что в 2022 году стало предельно ясно, кто является другом России, а кто оказался «окончательно на другом полюсе».
Политик уточнил, что Россия поняла, с какими странами следует дальше строить взаимовыгодные отношения, построенные на доверии, а с какими государствами договариваться не о чем.
По его словам, в настоящее время надежными партнерами Москвы являются многие государства, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение.
По мнению Медведева, сотрудничество с такими организациями как ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканский союз позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.