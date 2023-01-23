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36 минут назад

Медведев: «Спецоперация стала ответом на подготовку агрессии со стороны США»

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал ряд заявлений по специфике международной повестки на заседании Бюро Высшего совета «Единой России». В частности, он заявил, что СВО стала крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США, пишет ТАСС.

Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой
Фото: ТАССТАСС

Медведев пояснил, что спецоперация на Украине явилась вынужденной и крайней мерой, ответом на подготовку агрессии со стороны Штатов и их сателлитов.

По словам зампреда Совбеза, мир близко подошел к угрозе Третьей мировой войны из-за того, что происходило.

В ряде регионов были приняты эффективные меры социальной поддержки, уточнил Медведев. Он отметил, что самые удачные меры поддержки участников боевых действий и их семей следует распространить по всей России.

Кроме того, политик предложил создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира, сообщает РИА «Новости».

Медведев подчеркнул, что в 2022 году стало предельно ясно, кто является другом России, а кто оказался «окончательно на другом полюсе».

Политик уточнил, что Россия поняла, с какими странами следует дальше строить взаимовыгодные отношения, построенные на доверии, а с какими государствами договариваться не о чем.

Путин заявил о наличии проблем в зоне спецоперации

По его словам, в настоящее время надежными партнерами Москвы являются многие государства, которые имеют ключевое экономическое и политическое значение.

По мнению Медведева, сотрудничество с такими организациями как ШОС, АСЕАН, БРИКС, Африканский союз позволит создать межпартийную коалицию сторонников многополярного мира.

Политика,СВО,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,БРИКС,ШОС,Единая Россия,Совет безопасности РФ,
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