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24 минуты назад

Посольство России ответило на статью NYT о рассылке бомб в Испании

Илья Родин

В публикации The New York Times о связи «Русского имперского движения» с отправкой посылок со взрывными устройствами в Испании нет ни одной улики, заявили в российском посольстве в этой стране. Об этом пишет РБК.

Посольство России ответило на статью NYT о рассылке бомб в Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что накануне в The New York Times вышла статья с заголовком «Российские агенты подозреваются в руководстве ультраправой группировкой для отправки писем-бомб в Испанию». Публикация получила широкое распространение в испанском сегменте интернета.

В дипмиссии пояснили, что «Основное резюме фантастической статьи [заключается в следующем]: «Американские и европейские официальные лица СЧИТАЮТ, что российская военная разведка виновна».

Дипломаты напомнили, что ранее газета El País подробно разобрала ситуацию с отправкой конвертов со взрывчаткой в различные учреждения. Автор статьи признал в конце откровенно антироссийского материала, что «ответственность Кремля за отправку [посылок] в Испанию неясна».

Напомним, что неизвестные злоумышленники направили заминированные посылки в конце прошлого года премьер-министру Испании Педро Санчесу, Минобороны, а также в посольства США и Украины.

Политика,Педро Санчес,
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