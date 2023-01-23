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1 час назад

Bloomberg: Польша выступила за максимально жесткие санкции против РФ

Илья Родин

Евросоюз может в феврале ввести против России новый пакет ограничительных мер. Предположительно, он будет включать рестрикции против товаров, используемых военно-промышленным комплексом России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник отметил, что будут расширены ограничения в сфере беспилотников и товаров двойного назначения, используемых ВПК.

По словам собеседника агентства, Польша и страны Балтии настаивают на максимально жестких санкциях.

В новом пакете могут быть также санкции против Минска. Ограничительные меры против Белоруссии планируется ввести «за ее роль в оказании постоянной поддержки России».

Санкции против России захотели изменить

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что десятый комплекс ограничительных мер будет направлен на закрытие имеющихся в предшествующих пакетах лазеек. В частности, в нем будут указаны меры воздействия на тех, кто попытается обойти санкции.

По предварительным данным, новые ограничения могут быть введены 24 февраля, в годовщину начала спецоперации.

Политика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
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