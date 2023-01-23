Посольство России ответило на обвинения в рассылке бомб в Испании

Статья The New York Times (NYT) о том, что российские военные разведчики могут быть причастны к рассылке посылок с взрывчаткой в Испании, является «фантастической». Таким образом на обвинения ответило посольство России в королевстве в своем Twiter.

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Как написали в российском диппредставительстве, «поражает энергия, с которой испанская пресса распространяет это блестящее исследование, хотя в нем нет ни одного доказательства». В посольстве привели в пример статью El País «Россия организовала отправку конвертов со взрывчаткой в учреждения». Доказательств этому нет, к тому же авторы материала пишут, что ответственность Кремля неясна.

По информации NYT, офицеры российской военной разведки были связаны с националистической группой, которая проводила кампанию по рассылке взрывных устройств в Испании. Источники газеты утверждают, что офицеры разведки якобы напрямую руководили действиями группы.