В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 68.63EUR 74.73
Войти в почту
45 минут назад

Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с одним из лидеров парламентских партий. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча с (лидером одной из фракций). Так должно быть», — пояснил агентству источник, знакомый с ситуацией.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций. «Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — заявил представитель Кремля.

До этого о подготовке встречи Путина с руководством Госдумы и главами фракций рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что мероприятие нужно провести, не откладывая.

«Мы готовы к этому… Очевидно, что она [встреча] готовится», — сказал он.

Политика,Геннадий Зюганов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,КПРФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители