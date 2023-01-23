СБУ передала в суд дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд дела против 54 депутатов Госдумы и спикера российского парламента Вячеслава Володина . Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

Уточняется, что по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которую вменяют депутатам, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В списке депутатов, которым предъявлены обвинения, значатся член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.