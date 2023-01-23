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44 минуты назад

СБУ передала в суд дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд дела против 54 депутатов Госдумы и спикера российского парламента Вячеслава Володина. Их обвиняют в посягательстве на территориальную целостность украинского государства.

СБУ передала в суд дело против спикера Госдумы Вячеслава Володина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

СБУ в своем Telegram-канале сообщило, что обвинительные акты в отношении 55 депутатов Госдумы переданы в суд, передает ТАСС.

Уточняется, что по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которую вменяют депутатам, грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В списке депутатов, которым предъявлены обвинения, значатся член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина, первый зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

При этом СБУ пригрозила уголовной ответственностью и другим депутатам.

Ранее СБУ обвинила Набиуллину в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Политика,Мария Бутина,Николай Валуев,Вячеслав Володин,Комитет госдумы по международным делам,СБУ,Госдума,
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