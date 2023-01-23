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49 минут назад

«Будет перемолото»: в МИД озвучили последствия поставок оружия Украине

Мария Иванова

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставленные Киеву западные вооружения будут «буквально перемолоты». Об этом сообщает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что США и их союзники «продолжают повышать ставки», передавая Украине более совершенные вооружения, но цели российской спецоперации «будут достигнуты в любом случае».

«И вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников будет буквально перемолота», - заявил дипломат.

Великобритания ранее решила передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет отправить в страну свои танки Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.

В России оценили западное оружие ВСУ

США 20 января выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 2,5 миллиарда долларов.

Пакет включает 59 боевых машин пехоты Bradley с противотанковыми ракетными комплексами TOW, 590 ракет для них, восемь зенитно-ракетных комплексов M1097 Avenger, боеприпасы для NASAMS и HIMARS и другие вооружения. Танки США решили пока не предоставлять.

Политика,Видео,Сергей Рябков,МИД России,
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