Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что поставленные Киеву западные вооружения будут «буквально перемолоты». Об этом сообщает ТАСС.

Рябков подчеркнул, что США и их союзники «продолжают повышать ставки», передавая Украине более совершенные вооружения, но цели российской спецоперации «будут достигнуты в любом случае».

«И вся эта военная техника, нарастающим потоком поступающая на Украину из разных источников будет буквально перемолота», - заявил дипломат.

Великобритания ранее решила передать Украине эскадрилью из 14 танков Challenger 2, а Польша хочет отправить в страну свои танки Leopard 2 немецкого производства, если Берлин даст на это разрешение.

США 20 января выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму в 2,5 миллиарда долларов.