Путин заявил о возможности ЕАЭС стать полюсом многополярного мира

«Очевидно, что у союза есть все возможности, для того чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств», - добавил глава государства.