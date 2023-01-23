Путин заявил о возможности ЕАЭС стать полюсом многополярного мира

Президент России Владимир Путин направил обращение главам государств членов ЕАЭС по случаю принятия с 1 января 2023 года Россией председательства в Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Об этом пишет ТАСС.
В своем послании глава государства выразил уверенность в совместном достижении весомых результатов в развитии интеграционного сотрудничества.
«Единое понимание исторической судьбы, осознание многовековой хозяйственной связанности, сохранение и укрепление культурной и социальной общности народов стран Союза является залогом успеха всей нашей деятельности», — отметил Путин.
Он также подчеркнул, что тесная интеграция внутри объединения стала достойным ответом на такие глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая продовольствие, воду, энергоносители.
«Очевидно, что у союза есть все возможности, для того чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств», - добавил глава государства.
Ранее, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о том, что страны — члены Евразийского экономического союза скоро перейдут на расчет торговой статистики в других валютах, а не в долларах США.